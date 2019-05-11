بعد نجاح "الواد سيد الشحات".. محمد عبدالرحمن يوجه رسالة لجمهوره

وجه النجم محمد عبد الرحمن رسالة لجمهوره، و لفريق العمل، وذ لك بعد نجاح مسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات"، حيث نشر صورة من أحد المشاهد التي تجمعه بالفنان أحمد فهمي و الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباا عليها: "مبسوط جدامن ردود افعالكوا أن المسلسل الحمد لله عاجبكم.. مبسوط جدا بالتجربة مع إخواتي أحمد فهمي وهنا الزاهد والأستاذ أحمد الجندي وكل ضيوف الشرف اللي نورونا.. يارب باقي الحلقات تعجبكم..التقيل جاي".
يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة كل من أحمد
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