صرحت النجمة اللبنانية رولا سعد، أنها أتمت التعاقد على ألبومها الجديد مع شركة "برايت ستار" للإنتاج الفنى.
ويتم التحضير لتصوير كليب وذلك خلالالأيام المقبلة، وتم الانتهاء من أغنيتين الأولى من كلمات وألحان تومى، وتوزيع عمرو الخضرى والأغنية
وقالت رولا أيضاً إن أغنية الكليب سوف تكون فى إطار شعبى من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وسوف يتم التصوير داخل القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رولا سعد تكشف عن تعاونها مع شركة "برايت ستار" فى ألبومها المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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