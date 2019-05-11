رولا سعد تكشف عن تعاونها مع شركة "برايت ستار" فى ألبومها المقبل

صرحت النجمة اللبنانية رولا سعد، أنها أتمت التعاقد على ألبومها الجديد مع شركة "برايت ستار" للإنتاج الفنى.

ويتم التحضير لتصوير كليب وذلك خلال

الأيام المقبلة، وتم الانتهاء من أغنيتين الأولى من كلمات وألحان تومى، وتوزيع عمرو الخضرى والأغنيةالثانية من كلمات فضل الراوى، وألحان بينو، وتوزيع معتز.

وقالت رولا أيضاً إن أغنية الكليب سوف تكون فى إطار شعبى من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وسوف يتم التصوير داخل القاهرة.