جاستن بيبر يكسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة في 48 ساعة

كسرت أغنية "I Don’t Care" حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة في أقل من 48 ساعة، و ذلك منذ طرحه عبر قناة جاستن

بيبر الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما شاركه في الغناء الفنان العالمي إيد شيران.

يذكر أن كل من النجمين العالمين جاستن بيبر و إيد شيران طرحا مؤخراٌ كليب "Earth"، ذلك بمشاركة مجموعة من مشاهير هوليوود، كما كسر حاجز الـ 97 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الـ "يوتيوب".