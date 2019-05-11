تعرف علي أهم المحطات في حياة جيهان نصر

تحتفل اليوم الفنانة جيهان نصر بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ 47 ، فهي من مواليد يوم الخميس الموافق 11 مايو 1972، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1985.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة جيهان نصر:-
1- حصلت النجمة جيهان نصر على بكالوريوس رياض أطفال، ثم توجهت بعد ذلك إلي الإعلانات، و منه إلى التلفزيون.
2- تزوجت الفنانة جيهان نصر من الشاعر السعودي سعود الشربتلي، و أنجبت منه أربع أبناء هم: "سماهر"، "سيف"،
3- من أهم أعمال الفنانة جيهان نصر في عالم السينما و التليفزيون و المسرح: "الخروج من الدائرة"، "فوزية البرجوازية"، "ألف ليلة و ليلة"، "خليل بعد التعديل"، "خمسة خمسة"، "سكة سفر"، "زوجة رجل مهم"، "صابر يا عم صابر"، "ليلة عسل"، "مذكرات زوج"، "حلقة الرعب"، "البخيل و أنا"، "الكيت كات"، "مملوك في الحارة"، "شاويش نص الليل"، "مراهقون و مراهقات"، "2 ضد القانون"، "السجينة
4- دخلت النجمة جيهان نصر بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما: "زوجة رجل مهم"، و "الكيت كات".
5- و في عام 1997، قررت النجمة القديرة جيها نصر الابتعاد عن الأضواء، بعد أن أصبحت أيقونة فترة التسعينات.
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