اليوم.. وفاء عامر ضيفة بسمة وهبة في شيخ الحارة

تحل النجمة وفاء عامر، اليوم السبت ضيفة في رابع حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا الربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على

مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتى استضافت فيها الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد.