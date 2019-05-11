هل يحل شاروخان ضيفاً في برنامج ديفيد ليترمان الحواري؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نبأ مبهج لجميع عشاق ملك الرومانسية في سينما بوليوود النجم شاروخان، حيث من المقرر أن يظهر في البرنامج التلفزيوني مع الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الأمريكي ديفيد ليترمان، يمكننا توقع الكثير من الترفيه في هذه الحلقة، رغم أنه ليس هناك تأكيد رسمي حول الخبر.

ديفيد ليترمان، هو مذيع تلفزيوني وكاتب ومنتج وكوميدي، يشتهر باستضافته برنامج حواري في وقت متأخر من الليل على مدار 33 عامًا وقد أجرى مقابلات مع شخصيات مثل باراك أوباما وجورج كلوني و مالالا يوسفزاي و جيري سينفيلد وآخرين، وحتى الآن، قدم المضيف الشهير 6080 حلقة تحولت إلى أطول برنامج حواري ليلي في صناعة التليفزيون الأمريكية.

وبحسب تقارير bollywoodlife، سيتم تصوير حلقة شاروخان في 16 مايو في نيويورك أمام جمهور مباشر، وقد شوهد شاروخان لآخر مرة في فيلم Zero للمخرج اناند راي، الذي قامت ببطولة أنوشكا شارما وكاترينا كايف في الأدوار الرئيسية.

لكن الفيلم الضخم ذي الميزانية الضخمة والذي تم تمويله تحت راية شركة Color Yellow Productions وRed Chillies Entertainment أصبح كارثة في شباك التذاكر، بعد ذلك، كان من المفترض أن يلعب شاروخان دور البطولة في سيرة رائد الفضاء راكيش شارما Rakesh Sharma، لكنه اختار عدم المشاركة في المشروع.