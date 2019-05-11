ليلى طاهر تكشف عن طقوسها في شهر رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ليلى طاهر، طقوسها في شهر رمضان، والأشياء التي تحرص عليها طوال الشهر رفقة عائلتها.

ليلى طاهر، قالت في تصريحات صحفية: «نحرص على القيام بأعمال الخير، لإدخال السعادة على كل الناس ليستقبلوا الشهر الكريم بفرحة، إلى جانب الحرص على اللمة حتى لو كان الشغل يأخذ أغلب الوقت، في محاولة لاقتراب كل أفراد الأسرة والأصدقاء من بعضهم».

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وعن الأطباق التي تحب تناولها في شهر رمضان، قالت: «أنا مش من محبي الأكل أوي، لكن بحب حاجات رمضان الكنافة والقطايف والمكسرات والبلح، مباكلش منها كتير خوفًا من زيادة الوزن».

من ناحية أخرى كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في دورته الرابعة، الفنانة المصرية ليلى طاهر، والتي أطلت خلال المهرجان بعد غيا طويل عن المهرجانات الفنية.

الفنانة المصرية قالت خلال الندوة، التي أقيمت على هامش تكريمها بالمهرجان، إنها خاضت تجربة الإنتاج الفني من خلال المسرح والتليفزيون، حيث أنتجت عملين مسرحيين، و4 مسلسلات تليفزيونية، مؤكدة أن هذه التجربة تسببت لها في خسارة مادية كبيرة، حيث أنها لم تكن لديها الخبرة الكافية في هذا المجال فتم استغلالها.

وعن بداياتها الفنية، قالت إن تقديمها لمسرحية هاملت علي خشبة المسرح القومي كانت محطة هامة جدا بالنسبة لها، خاصة لوقوفها أمام الفنان الكبير حمدي غيث في هذا العرض، ومن بعده بدأت العمل في السينما ثم في التليفزيون.