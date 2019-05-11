رانيا يوسف: اختياراتي في الرجال كلها زفت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، تفاصيل حياتها الخاصة والأزمات التي تعرضت لها خلال حياتها بعيدًا عن التمثيل.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة سلامة الشواف، والمذاع عبر إذاعة «إنرجي»، والذي يحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم دراما شخصية: «حياة كل شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، فالدراما تأتي من الواقع، وحياتنا مليئة بالأحداث والمشاكل والعقبات، وحياتي إذا تحولت لعمل درامي ستتكون من 3 أجزاء».

وأضافت: «الجزء الأول حياتي حتى انفصالي عن أبو الولاد، يمكن تصنيفه اجتماعي- كوميديا سوداء مع بعض التشويق والرومانسية، والرومانسية هي أساس المشكلة، لكن الـ3 أجزاء انتهت نهايات حزينة».

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وتابعت: «حياتي بطولة مشتركة، لا أحد يقوم ببطولة حياته بمفرده ممكن مسلسل حياتي يبقى اسمه (امرأة وثلاثة رجال)، ويتضمن بعض الأجزاء التي أقوم فيها بالبطولة المطلقة، وأحداث أخرى كنت ألعب فيها دور الكومبارس، فأنا المخرج في حياتي طوال الوقت».

واستطردت: «ضيوف الشرف في حياتي ومنهم الأستاذ وفيق وجدي والأستاذ نادر جلال علموني كثيرًا وأعطوني الخبرة والمساحة لأثبت نفسي وأبني نجوميتي، كل حياتي حدث رئيسي من بداية ارتباطي بأبو الولاد وكذلك طلاقي منه كان حدث رئيسي، وكذلك زواجي الثاني والثالث، كنت أتمنى حذف أكثر من حدث في حياتي “بعضهم لسه بيجرحوني».

وأنهت كلامها قائلة: «أصبحت حذرة أكثر مع زيادة الخبرات لكني لم أغير أدواري، شخصيتي تطورت للأذكى والأكثر حرصًا، وحياتي كلها أدوار مركبة “الصدمات اللي في حياتي خلتني شخصية مركبة، وأنا كنت مسيرة في بعض مراحل حياتي ومخيرة في البعض الآخر “لكن اختياراتي كلها كانت زفت، بيتهيألي أسيب نفسي مسيرة أحسن لأني لما بتدخل ببوظ الدنيا».