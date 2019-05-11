بعدما اتهمها بالسرقة.. سمية الخشاب تتوعد أحمد سعد: هتتحاسب على كلامك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد سعد لأول مرة أن سبب طلاقه لسمية الخشاب يعود لسرقتها أمواله وشقته، ولحن خاص به، وذلك بعد أن ائتمنها وخانت الأمانة.

سمية خرجت عن صمتها لترد على كلام سعد، برسالة وجهتها له، على حسابها على موقع “انستجرام”، حيث قالت: “بسم الله الرحمن الرحيم: احمد سعد: انا مش هارد عليك احتراما للعلاقة الروحانيه الي كانت بنا والي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح”.

وتوعدته، بقولها: “بس هتتحاسب علي الكلام ده انت والزميلة بسمة الي ماعندهاش وقت غير انها تتدخل في خصوصيات الناس وتشوه صورتهم قدام الجمهور المحترم عشان كده كان ليا حق ارفض اطلع في برنامج غير محترم زي ده”.

وأضافت: “أنا أكيد هرد عليكم وده من حقي لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ومع احترامي للجمهور والناس مش أي حاجه تتقال نصدقها في كلام يتقال صدق وفي كلام كدب..بس الصح صح والغلط غلط”.

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واختتمت كلامها بقولها: “ان شاء الله هوضح ده في رد قريبا جدا من اتهام في حاجات انا معملتهاش #الله#يسامحكم #سمية_الخشاب”.

وكان أحمد سعد قد أكد، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن كل ما قالته سمية عن رفعها ضده قضية خلع غير صحيح، وأضاف: «طالعة تقول منفصلين قبل الطلاق ب 6 شهور طبعا غير صحيح احنا كنا قبل الطلاق بشهر في العراق».

كما كشف للمرة الأولى أسباب انفصاله عن سمية الخشاب وقال: « أنا أمنت ليها جامد على كل ما أملك، كنت بشتغل كويس وبكسب كويس بس مضيع فلوسي، لحد ما جات قالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح».

وأضاف: «قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الاقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر، أنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات ، أنا عشوائي وبشيل فلوسي في الدولاب، المهم دفعت مقدمة الشقة، و10 أقساط، ولما طلبت منها تنقلي الشقة رفضت، أنا كنت بجس النبض بس، قالتلي قدام شوية هبقى اكتبها باسمك، روحت طلعت دفتر شيكات قولتلها هاتي الشيكات اللي انتي ماضية عليها وخدي بتوعي أهو وجبيلي عقد الشقة رفضت».

سعد فجر أيضا مفاجأة عن لحن أغنية «قلبي يا ناس»، وأكد أن اللحن خاص به موضحا: « كان فيه خلاف بيني وبين سمية الخشاب قبل الطلاق قولتلها مش هديكي اللحن ده، راحت رايحه على الشهر العقاري وسجلت اللحن باسمها، وعملت هيا تنازلات باسمها بأن اللحن بتاعها، وخدته لنفسها وحطته على التتر ألحان سوكة»