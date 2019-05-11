ياسمين صبري تتمسك بلهجتها الأم في “حكايتي”

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق مسلسل “حكايتي” للفنانة المصرية ياسمين صبري نجاحًا لافتًا، منذ انطلاق عرضه مع بداية الموسم الرمضاني لهذا العام.
وقد لفتت ياسمين صبري الأنظار بأدائها المتقن وحرفيتها في تجسد الشخصية، كما وكان بارزًا تمسكتها باللهجة السكندرية وهي لهجتها الأم.
وتجسد ياسمين صبري في العمل شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، فتدخل في خلافات مع عائلة والدتها.
الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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