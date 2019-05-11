مكسيم خليل ينتهي من “صانع الأحلام” ويوجه رسالة لهؤلاء

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم السوري مكسيم خليل من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “صانع الأحلام” والذي يخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام.

وأعلن مكسيم عن انهاء تصوير “صانع الأحلام” من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر فيديو عفوي يجمعه بفريق العمل وبتعليقه عليه شكر كل العاملين في الكواليس ووصفهم بالأبطال الحقيقيين فكتب الذين لولا جهودهم لما خرج المسلسل إلى النور فكتب: “وهيك كانت نهاية تصوير صانع الاحلام مسلسل اخد منا الكتير و تعلمنا منه الكتير. شكرًا للأبطال الحقيقيين يلي بالصورة ..يلي بالمسلسل ما الهم ولا صورة بس لولاهم مافي صورة ولا في مسلسل..يعطيكم العافية وبحبكم كتير. المسلسل على قناة ابو ظبي الساعة١١ ليلاً ١٠ بتوقيت سوريا/لبنان/سعودية”.

مسلسل “صانع الأحلام”، بطولة مكسيم خليل، وعدد من الفنانين منهم مي سليم، أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز.