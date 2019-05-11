كيم كارداشيان تعلن ولادة طفلها الرابع بهذه الكلمات!

متابعة بتجـــــــــــرد: “لقد وصل وهو رائع!”، بهذه الكلمات أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خبر ولادة طفلها الرابع مع زوجها مغني الراب كانييه ويست، من خلال تغريدة على حسابها على تويتر.
وكانت كيم كارداشيان قد سبق وتوجّهت الى المستشفى تحضيراً لاستقبال مولودها الرابع، وهو صبي، وذلك بعدما دخلت الأم البديلة مرحلة المخاض.
إشارة الى أن هذا الطفل، الذي يُعتقد أنه سيتم تسميته روب، هو الطفل الثاني للزوجين الذي يولد بواسطة أم بديلة بعد شيكاغو.
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