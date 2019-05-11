آيتن عامر عن هجوم ريهام سعيد: هي من جرحت وأنا لم أوجه لها أي إهانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية آيتن عامر، على الهجوم الذي تعرضت له من مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم تقصد التجريح فيها عندما قالت إنها تحتاج الذهاب لورش تمثيل لإجادة أدوارها الفنية.

وقالت آيتن في تصريح خاص لـ"فوشيا": "قلت تلك الكلمات بعفوية، ولم أقصد المعنى الذي وصل لريهام، هي هاجمتني بعنف وجرّحت فيّ رغم أنني لم أوجه لها أي إهانة، خلال تصريحاتي".

وأضافت: "قلت إنها فنانة جيدة وتمثيلها جيد إلا أنها تحتاج للعمل على نفسها قليلاً، وهذا لا ينقص منها ولا من إجادتها للتمثيل".

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وتابعت الفنانة الشابة: "شقيقتي وفاء عامر، عتبت علي قليلاً، بسبب غضب ريهام من تصريحاتي"، مؤكدة أنها لا تحب المعاداة مع أحد بالوسط الفني أو خارجه، إنما هي متصالحة مع الجميع.

وكانت الفنانة آيتن عامر، ظهرت في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، وسألتها مقدمة البرنامج عن رأيها في تمثيل الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، وأجابت بأنها ممثلة جيدة لكنها تحتاج إلى التدريب وأخذ ورش عمل فنية، الأمر الذي أغضب "ريهام".