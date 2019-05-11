كايلي جينر: سأعلن عن أمر قريبًا.. والمُتابعون: حامل بصبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن كايلي تحضر لمفاجأة كبيرة، حيث أثارت حماسة معجبيها أمس الجمعة بتغريدة على تويتر، فبعد دقائق من إعلان شقيقتها كيم استقبالها مولودها الرابع، أثارت كايلي (21 عامًا) شائعات حملها في طفلها الثاني، بعد نشر التغريدة المثيرة التي قالت فيها: "سأعلن عن أمر قريبًا جدًا"، مرفقة معها "إيموجي" على شكل فراشة زرقاء.

وبمجرد نشر كايلي تغريدتها الغامضة، سرعان ما تحمّس معجبوها وتكهّنوا بأن كايلي تقصد حملها في طفلها وتنوي إعلان الخبر قريبًا، ومنهم من علق وقال: "الطفل الثاني"، كما قال تعليق آخر: "أنها حامل مرة أخرى"، وآخر قال: "طفل جديد".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أثارت تغريدة كايلي الشائعات بأنها حامل بصبي، حيث ربط معجبوها بين الفراشة الزرقاء في تغريدتها وأنها تشير إلى حملها في صبي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها كايلي شائعات حملها، حيث تأتي تغريدتها الأخيرة بعدما أثارت الجدل مؤخرًا بمنشور على إنستغرام للاحتفال بعيد ميلاد ترافيس، والذي أشارت فيه إلى استعدادها لإنجاب طفلها الثاني.

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ويبدو أن المتابعين سيشهدون العديد من مفاجآت عائلة كاردشيان، فقبل دقائق من إعلان كايلي تغريدتها المثيرة، أعلنت شقيقتها كيم صباح أمس، استقبال طفلها الرابع عبر تويتر، وقالت: "لقد وصل، وهو مثالي. إنه يشبه شيكاغو ويبدو كتوأمها".

وكما هو متوقع، تحمس محبو كيم للخبر السعيد للغاية، وهم الآن متشوقون لمعرفة اسم المولود الجديد، وتكهن الكثيرون أنه سيتم تسميته "روبرت"، على اسم والد كيم الراحل.

ويجدر بالذكر أن كريس جينر كانت في لقاء مع "إلين ديجينريس" عندما علمت بخبر استقبال كيم طفلها الرابع، والذي أنجبته عن طريق الحمل البديل أو الأم البديلة.