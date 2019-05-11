الخيم الرمضانية تنطلق بحفلات النجوم

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلقت في مصر عدد من الحفلات الغنائية داخل الخيم الرمضانية التي شملت دعوات السحور. حيث بدأت بمجموعة قوية من السهرات التي استمرت حتى بعد منتصف الليل.

أبرز هذه الحفلات، هو السهرة التي أحياها الفنان محمد فؤاد داخل إحدى الخيم الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد حيث قدم وصلةً غنائية استمرت لأكثر من ساعة بمجموعةٍ من أغانيه. كما حرص على تلبية طلبات الجمهور بالتقاط صور "السيلفي" ومنحهم فرصة مشاركته في الغناء.

وأحيا الفنان أحمد عدوية حفلاً في إحدى الخيم الرمضانية مقدماً باقة من أغنياته، بينها "زحمة يا دنيا"، "سلامتها ام حسن" و"الناس الرايقة". فيما قدّم المغنيان الشعبيان بوسي ومحمود الليثي وصلاتهما بحفلٍ مشترك.

من جهته الفنان خالد سليم تواجد في خيمة الحارة في التجمع السكني الخامس فقدم وصلة غنائية مع الجمهور الذي حرص على التقاط الصور التذكارية معه.

هذا وافتتح رجل الأعمال وليد مصطفى خيمته الرمضانية "كردان" المطلة على نيل القاهرة من منطقة الزمالك. علماً أنه حرص على دعوة عدد كبير من الفنانين منهم هاني رمزي، انوشكا، وإلهام شاهين، فيما تواجدت بجواره زوجته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وعدد من السياسيين ورجال الأعمال.



