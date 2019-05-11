الفنانة فاطمة الزهراء تطلق أول أعمالها بعنوان "حكايتي"

أطلقت الفنانة الشابة فاطمة الزهراء نضيفي أولى أعمالها بعنوان ” حكايتي” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات توفيق العلمي، ألحان أيوب الزعزاع وتوزيع يونس الجحفاوي، إشرف عدنان امصغار، و انتاج شركة Planet Quality، حيث تحكي قصة الفيديو كليب، عن فتاة تخاطب والدتها التي لا تعرفها في الحقيقة، وتعالج موضوع الامهات اللواتي ينجبن أطفالهم ويرمونهم بالشوارع دون أي حس للمسؤولية.

يشار أن الفنانة فاطمة الزهراء شاركت بمهرجانات وحفلات داخل وخارج المغرب، وشاركت مؤخرا مع فرقة ” ANANIA Corrigraphie” البلجيكية بعمل Botero en Orient الذي عرض بمسارح دولية بفرنسا وبلجيكا والمانيا.

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