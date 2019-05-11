شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى فيلمها السينمائى الجديد "صاحب المقام" داخل أحد استوديوهات القاهرة، وذلك لتعوض غيابها عن الموسم الرمضانى بعد تعذر مشاركتها فيه نظراً لضيق الوقت، ومن المفترض أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى لعرضه.

وجمعت المشاهد الأولى من الفيلم بين يسرا وآسر ياسين، للمخرج ماندو العدل ويشارك فى بطولة الفيلم أمينة خليل وبيومى فؤاد، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى.

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.