شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى مخبأ سرى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والسبب "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم امير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "كلبش 3" فى ديكور مخبأ بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير لمدة يومين وينتقل بعدها إلى ديكور فيلا على الطريق الصحراوى لتصوير المشاهد الداخلية من أحداث المسلسل.

ويتبقى لـ أمير كرارة أيام قليلة وينتهى من تصوير المسلسل بشكل نهائى، ويواصل مخرج العمل فى مونتاج ومكساج الحلقات الاخيرة من المسلسل وتسليمها للجهة المنتجة للعمل وعرضها على قنوات ON E، حصرياً.

ومن ناحية أخرى يفكر كرارة فى تقديم جزء رابع من المسلسل بعد نجاحات العمل على مدار الـ3 أعوام ولكن لم يحسم الأمر بشكل نهائى حتى الأن.

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ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، كما أعرب كرارة عن سعادته لتصدر العمل تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "انستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.