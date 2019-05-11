شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دنيا سمير غانم ومحمد سلام وسلطان وأوتاكا ووهبى فى كواليس بدل الحدوتة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، فى تصوير مشاعدهم المتبقية من أحداث المسلسل، وهو من إنتاج شركة سينرجى وهشام جمال، ويعرض يومياً بشكل حصرى على قنوات CBC.

الفنان محمد سلام، نشر صورا من كواليس تصوير المسلسل مع النجمة دنيا سمير غانم، عمرو وهبى، محمد أوتاكا وأحمد سلطان.



دنيا سمير غانم تتوسط أبطال المسلسل

مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.



دنيا مع وهبى وسلام

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وشهدت أحداث الحلقة الخامسة، التى عرضت مساء أمس، الجمعة، ظهور الفنان صلاح عبد الله والنجمة يسرا اللوزى كضيفى شرف فى أحداث المسلسل.

ودارت أحداث الحلقة فى قيادة بيلا "دنيا سمير غانم" لفريقها للتقريب بين شريف وحبيبته يسرا اللوزى "منة"والتى تعمل فى شركة إنتاج سينمائى بعمل حبكة درامية بإقناع منه بأن شريف يعمل جاسوسا وله ماضى يطارده وأثناء قيادته لسيارته تعترضه مجموعة من المسلحين وزعيمهم صلاح عبد الله "خال بيلا" فى الحقيقة وأثناء تبادل إطلاق النار بين الطرفين يصوب أحدهم النارعلى منة فيتلقى الرصاصة شريف بدلا منها فيصاب فتفزع منه ويعترف شريف لها بحبه وتبادله هى حبا بحب وينصرفان لتكشف لنا بيلا أن كل ذلك كان مدبرا منها والطلقات كانت غير حقيقية وأن الرصاصة التى أصابت شريف غير حقيقية وكانت بيلا هى التى تمسك بجهاز التحكم لتفجيرها فى الوقت المناسب وبذلك نجح فريق بيلا فى التقريب بين شريف ومنة.



أوتاكا وسلطان وسلام

يشار أن أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة للمسلسل "بدل الحدوتة 3" ثلاثة ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها، وشارك الفنان هشام جمال بالغناء والألحان وظهر كضيف شرف فى الحلقة.

وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية بمشاركة هشام جمال، ونالت الأغنية إشادة كبيرة جدا من مشاهديها وأطلق البعض على دنيا بالنجمة المتنوعة التى تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفية عالية كأنها من أهل البلد، ومازالت دنيا تبهر جمهورها بأدائها لكافة اللهجات العربية كاللهجة اللبنانية والمغربية فى أعمالها.