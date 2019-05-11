شكرا لقرائتكم خبر عن "لمس أكتاف 5".. ضابط شرطة فى انتظار ياسر جلال بسبب "جريمة قتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة الرابعة من "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، بعودة "على" إلى منزله وقص على أصحابه ما حدث له أثناء الاختطاف، ويدخل "أدهم" بيت "أشرف" لأول مرة بعد التصالح، وبعد أن عيّنه مديرًا لصالة الألعاب الرياضية.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل بمشاجرة كبيرة بين أدهم ووليد الذى استعان بالبلطجية، وكانت الغلبة من نصيب أدهم وصديقه أشرف بمساعدة المشاركين فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وتضمنت أحداث الحلقة مواجهة "حمزة" لـ"منجى"، مؤكدًا له أنه لا يسامح فى الخيانة، وأن ثمنها الموت، بعد شكوكه بأنه هو الشخص الذى حاول أن يورطه في جريمة قتل ضابط الشرطة.

Advertisements

وظهرت خلال الحلقة الخامسة الفنانة إيمان العاصى وتجسد شخصية "غادة" شقيقة حمزة، وتمتلك "جاليرى" كما أنها امرأة مطلقة وما زالت على خلاف مع طليقها، وتطلب تدخل شقيقيها لحمايتها.

وتنتهى الحلقة بمفاجأة فى انتظار "أدهم"، إذ يجد ضابط الشرطة فى انتظاره حينما يفتح باب شقته، قائلًا: "إيه يا عم أدهم اتأخرت ليه؟".

"لمس أكتاف" يعرض على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحًا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، وعزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسى.