شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتحى عبد الوهاب و إيهاب فهمى فى كرادسة بسبب «لآخر نفس» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور فتحى عبد الوهاب باقى مشاهده فى مسلسل "لآخر نفس"، الذى يذاع يومياً فى شهر رمضان على قنوات الحياة حصرى، بديكور إحدى الفيلات بكرداسة اليوم السبت، حيث يستمر فى التصوير لمدة يوم واحد فقط، وتجمع هذه المشاهد الفنان إيهاب فهمى، وباسم قهار، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.