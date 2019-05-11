شكرا لقرائتكم خبر عن العين بالعين.. سليم الأنصارى يتوعد هشام سليم عن طريق ابنه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العين بالعين، والسن بالسن" مقولة مشهورة انطبقت على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، التى تعرض يوميا على شاشة on e، حيث توعد سليم الأنصارى فى حديث بينه وبين أبنه مالك وهو راقد فى الفراش بين الحياة والموت، على إثر الفيرس الخطير الذى أصيب به عن طريق رجال رجل الأعمال أكرم صفوان – هشام سليم، وقال الأنصارى لابنه نصا: وحياتك يا بنى.. لحرق قلب ابنه عليه .. زى ما حرق قلبى عليك وخلانى بموت فى الدقيقة ألف مرة.

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كما شهدت الحلقة، مخططات سليم الأنصارى واللواء جلال خطاب، فى مراقبة كل من أحمد العوضى، ومحمد على رزق، ويسرا اللوزى، ومحمود حافظ، المعينين فى شركة "الحراسة"، لحين الاطمئنان أنهم على ثقة ليتعاون معهم ويطمأن لهم ، كذلك بدأ سليم الأنصارى فى وضع خطة لسقوط أكرم صفوان فى يده، عن طريق جومانا – سارة عادل، للإيقاع بنجل أكرم صفوان، حيث طلب منها أن تتعرف على نجل صفوان وتقيم قصة حب معه، للحصول على معلومات كافية تفيده فى الدخول لمنزله وزرع كاميرات لمعرفة ما يدور منه.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.