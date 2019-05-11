شكرا لقرائتكم خبر عن "سابونى فوق الفراشة".. محمد رمضان يروى موقفا مضحكا من كواليس زلزال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم محمد رمضان، لموقف مضحك اثناء كواليس تصوير مسلسل زلزال الذى ينافس فى السباق الرمضانى الحالى، بعدما تركه طاقم العمل فوق أعمدة الفراشة من أجل جمع الكاميرات بعد الانتهاء من تصوير المشهد.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى، يظهر خلال سقوطه أثناء محاولته النزول من أعلى أعمدة الفراشة من خلال السلم المتواجد عقب الانتهاء من تصوير المشهد، واقتراب سقوط السلم عليه من الأعلى.

وكتب رمضان ساخرًا من الموقف "من كواليس مسلسل زلزال، كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسى عشان أكون مقنع للناس أطلع سلم الفراشة وأتحرك به، وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة، قالك ما هو محمد رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات، الحمد لله، ربنا ستر".

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محاولات رمضان بالنزول



محمد رمضان أعلى أعمدة الفراشة

واختتمت الحلقة الأخيرة بتكسير "زلزال" اللافتة التى وضعها خليل أمام الأرض، لكن يعترضه الحراس ويدخل فى صدام معهم، حتى يقوم أحد الأشخاص بضربه فوق رأسه ليقع على الأرض مغشيًا عليه، ومن ثم تنتهى أحداث الحلقة.

مسلسل "زلزال" يتناول قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمبانى، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى، والمسلسل بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصرى، وحلا شيحة، وكوكبة من النجوم الصاعدين، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



اقتراب سقوط السلم على رمضان