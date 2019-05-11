شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 5..ياسمين صبرى تهرب من منزلها وأحمد حاتم يرفع السلاح فى وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض "سليمان" – أحمد بدير، اتهام أحد بقتل ابنته "نور" – دنيا المصرى، خلال التحقيقات رغم التحريات بوجود خلافات مع أخوه "سليم" – جمال عبد الناصر، ويؤكد سليمان أن الرصاصة التى قتلت ابنته كانت مجاملة من أهله وأصابتها بالخطأ، وذلك فى بداية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى.

يعنف سليم وحسام، داليدا بسبب وجودها فى منزل عمها طوال الوقت، ولكنها تهدد بفضحهم وستحصل على حق ابنة عمها وصديقتها منهم، ليقرر حسام وسليم حبسها فى غرفة مهجورة ويقيدوها، بينما يرفض سليمان إقامة عزاء لابنته إلا عندما ينتقم من قاتلها، ويأمر سليمان من "أدهم" – أحمد حاتم أخذ ثار نور من داليدا ويعطيه سلاح لقتلها ولكن يرى أدهم أن داليدا ليس لها ذنب والثأر يكون من حسام أو سليم وأنه يحبه داليدا الا أن سليمان يصمم على قتلها.

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تستطيع داليدا التخلص من التقييد وتهرب من شباك الغرفة وتتطلب منه اخد حق نور بالقانون وينصحها منها أدهم أن تظل فى المنزل الى أن يذهب هو ويهربها، ولكنها تنجح فى الهرب وتصل الى أدهم ويطلب منها أن تسامحه على أى شىء يقوم به ثم يرفع المسدس فى وجهها ويؤكد لها أنه مجبر على قتلها وليس لديه أى يد فيما يحدث وتنتهى الحلقة بهذا المشهد.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.