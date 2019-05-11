شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحه توجه رسالة لجمهورها قبل تصوير مشاهدها فى "زلزال".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حلا شيحة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل يومها من البداية، بنشر صورة عبر حسابها الشخصى من كواليس تصوير مسلسلها "زلزال" الذى يعرض فى السباق الرمضانى الحالى، بمشاركة الفنان محمد رمضان.

وجاءت الصورة التى بدأت شيحة يومها بها وهى ترتدى ملابس شخصيتها داخل المسلسل وتنظر إلى شيء ما خارج كادر الكاميرات، وكتبت معلقة "صباحكم صافي ان شاء الله".



ومن ثم شاركت شيحة صاحبة شخصية "صافية" فى احداث المسلسل، صوره لها أخرى عبر الأستورى الخاص بحسابها الرسمى اثناء قيادتها للسيارة وذهابها لتصوير مشاهدها الجديدة من المسلسل مطالبة من جمهورها دعواتهم قائلة "فى طريقي لتصوير مشاهدى فى مسلسل زلزال ، دعواتكم".



حلا شيحة اثناء ذهابها لتصوير مشاهدها

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ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل حول تعرض والد "صافية" حلا شيحا لأزمة صحية، وتتقابل"صافية" مع "أمل" لأول مرة فى موقف السيارات مع "زلزال"، ويضع "خليل" لافتة على أرض والد "زلزال - محمد حربى" فيقوم بتكسيرها فيعترضه حراس الأرض ويضربوه ليقع مغشيًا عليه.

تذهب "أمل" إلى شقة "زلزال" محمد رمضان، الذى يعيش فيها مع أصدقائه، وتخبره أن والدها يريد أن يزوجها، وتطلب منه أن يهربا معًا من القرية ويتزوجا، إلا أنه يرفض طلبها ويطلب منها العودة للمنزل، ويبدأ الصراع بين "زلزال وخليل" بعد ما وضع لافتة على أرض والده محمد حربى وعندما يراها زلزال يتوجه لفيلا "خليل" ويطالبه بإزالتها من على أرض والده، لكن خليل يرفض ذلك.

واختتمت الحلقة بتكسير "زلزال" اللافتة التى وضعها خليل أمام الأرض، لكن يعترضه الحراس ويدخل فى صدام معهم، حتى يقوم أحد الأشخاص بضربه فوق رأسه ليقع على الأرض مغشيًا عليه.

مسلسل "زلزال" يتناول قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمبانى، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى، والمسلسل بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصرى، وحلا شيحة، وكوكبة من النجوم الصاعدين، وهو من تأليف عبد الرحمن كمال، وإخراج إبراهيم فخر.