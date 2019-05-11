نقل أحد أعضاء فرقة كاظم الساهر للمستشفى لإجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض إدور المولى، أحد أعضاء فرقة "القيصر" كاظم الساهر الموسيقية، مساء أمس الجمعة، باختناق وضيق تنفس، ونُقل إلى مستشفى بالعراق.

وعقب دخوله المستشفى، أخبر الطبيب المعالج أسرته بضرورة إجراء عملية جراحية لإنحراف في الأنف، جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة من أحد أعضاء الفرقة لـ"الخليج 365".

وأضاف المصدر، أنه تم إسعافه داخل المستشفى، وأجرى عملية جراحية بنجاح، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم، وهو حاليًا في حالة صحية مستقرة.