محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تعرض إدور المولى، أحد أعضاء فرقة "القيصر" كاظم الساهر الموسيقية، مساء أمس الجمعة، باختناق وضيق تنفس، ونُقل إلى مستشفى بالعراق.
وعقب دخوله المستشفى، أخبر الطبيب المعالج أسرته بضرورة إجراء عملية جراحية لإنحراف في الأنف، جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة من أحد أعضاء الفرقة لـ"الخليج 365".
وأضاف المصدر، أنه تم إسعافه داخل المستشفى، وأجرى عملية جراحية بنجاح، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم، وهو حاليًا في حالة صحية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل أحد أعضاء فرقة كاظم الساهر للمستشفى لإجراء عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.