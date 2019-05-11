بالصور| علي جابر يخضع لعملية جراحية في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مدير مجموعة MBC، الإعلامي علي جابر، عن إجرائه لعملية جراحية مهمة في الكتف.

ونشر علي صورتين له من داخل المستشفى، عبر حسابه على موقع "تويتر"، معلقًا "أجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل إجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكًا في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي والحمدلله نجحت".

جدير بالذكر أن علي جابر شارك في لجنة تحكيم الموسم السادس من برنامج "Arabs Got Talent"، إلى جوار المطربة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي، وعُرضت حلقته الأخيرة قبل بدء الشهر الكريم.