شاهد: جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون تتشاجران مع مُعجب

أثناء تصوير النجمتين جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون إحدى حلقات برنامج تليفزيوني في منهاتن بنيويورك، اندلعت مشادة بين ريس ويذرسبون البالغة من العمر 43 عامًا والنجمة جينفيفر أنستون البالغة من العمر 50 عامًا وبين أحد المعجبين الذي قام بأخذ صورة سيلفي رغمًا عنها. وبحسب الصور التي نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت جيينفر أنستون ترتدي بلوزة مخططة بالأبيض والأسود وبنطلونًا أسود أنيقًا حينما اقترب أحد المعجبين منها لالتقاط صورة سلفي رغمًا عنها، فاحتدم شجار جسدي عنيف أثناء محاولة النجمتين أخذ الهاتف من يده.

وبدت جيينفر، غاضبةً للغاية بعد أن تمكّنت من أخذ الهاتف وتوبيخ هذا المعجب. ويبدو أن الرجل كان مُصرًا على أخذ السيلفي، حيث تكرّر المشهد مرة أخرى عندما ارتدت جينيفر ملابس مختلفة وكانت تمسك بالهاتف وتتحدّث بانفعال مع الشخص الذي التقط الصورة رغمًا عنها فقد ظهرت مرتدية بنطلون جينز وبلوزة سوداء ومعطف كاكي، بينما ترتدي ريس نفس المعطف الأسود والبنطلون الجينز.