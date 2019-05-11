السبت.. سهرة فنية مع عايدة الأيوبي في ليالي الأوبرا الرمضانية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، المطربة عايدة الأيوبي لتقديم أمسية غنائية ممتعة ضمن برنامجها الرمضاني، علي خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم السبت الموافق 18 مايو،

في تمام الساعة التاسعة والنصف.ومن المقرر أن تشدو عايدة بصوتها الساحر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التييحبها الجمهور، منها "على بالي، صدفة، المايه والهوا، مكتوبالك، من زمان، كنت غالي، وغيرها".يذكر أن آخر أعمال عايدة الأيوبي أغنية بعنوان "يا دنيا فرحيني"، من كلماتها وألحانها، والكليب من إخراج أحمد السيد.