بالفيديو.. سقوط محمد رمضان أثناء تصوير "زلزال"

سقط الفنان محمد رمضان أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "زلزال"، حيث نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحاول النزول من على سلم خشبي معلق في الهواء، دون مساعدة أحد ما أدى لسقوطه، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام".

وعلق رمضان علي الفيديو وقال: "من كواليس مسلسل زلزال.. كان اهم حاجة اعمل المشهد بنفسي علشان أكون مقنع للناس اطلع سلم الفراشة وأتحرك به.. وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة.. قالك

ماهو محمد رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات الحمد لله ربنا ستر".

يذكر أن مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، هاني إبراهيم، خالد عمارة، آية هلال، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.