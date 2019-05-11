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شاهد.. محمد ممدوح يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "قابيل"

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يواصل الفنان محمد ممدوح، تصوير باقي مشاهده، ضمن أحداث مسلسل "قابيل"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، و يُعرض حاليًا على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة

التاسعة مساء.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة قتل فتاة،

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والتي يرى شبحها كثيرًا، حيث يحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا تحديد هوية القاتل.
يذكر أن مسلسل "قابيل" بطولة كل من:  محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، أحمد كمال، علي قاسم، تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.
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