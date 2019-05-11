شاهد.. محمد ممدوح يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "قابيل"

يواصل الفنان محمد ممدوح، تصوير باقي مشاهده، ضمن أحداث مسلسل "قابيل"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، و يُعرض حاليًا على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة

التاسعة مساء.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة قتل فتاة،

والتي يرى شبحها كثيرًا، حيث يحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا تحديد هوية القاتل.يذكر أن مسلسل "قابيل" بطولة كل من: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، أحمد كمال، علي قاسم، تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.