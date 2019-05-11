شاهد.. محمد ممدوح يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "قابيل"

يواصل الفنان محمد ممدوح، تصوير باقي مشاهده، ضمن أحداث مسلسل "قابيل"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، و يُعرض حاليًا على شاشة MBC مصر، في تمام الساعةالتاسعة مساء.
تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة قتل فتاة،
يذكر أن مسلسل "قابيل" بطولة كل من: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، أحمد كمال، علي قاسم، تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.
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