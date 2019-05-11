كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابن أصول".. الوجه الأخر لـ حمادة هلال في الدراما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفنان حمادة هلال، خلال الحلقات الخمس الأولى من مسلسل "ابن أصول" الذي يُعرض حصريًا عبر قناة dmc، حصد إشادات عديدة وتعليقات إيجابية من جمهور المواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفاعلهم مع أحداث قصة المسلسل وأداء الأبطال ككل.

في الحقيقة حمادة هلال هو الوجه الأبرز من حيث التغيير وجودة الأداء المُقدّم، إذ يختلف دوره هذه المرة عن أعماله الدرامية السابقة، بل هو على النقيض منها تمامًا، لأنه خرج من الدراما الحزينة المحصورة في دور "المظلوم" والتي كانت السمة الغالبة على أعماله الدرامية، وقّدم بشكل خفيف دور الشاب الذي يعشق التملك ولا يتحمل مسؤولية، ويتزوج كثيرًا، فضلاً عن معاناته من مشكلات نفسية متعددة، سببها أخطاء في تربية والدته له.

الحلقات الأولى من "ابن أصول" كشفت عن نقلة كبيرة ووجه جديد يظهر به "هلال" لأول مرة في الأعمال الدرامية، فضلا عن عن الكوميديا الخفيفة التي ينافس بها وتحتل مكانة كبيرة في الموسم الرمضاني الحالي، حيث يتم تقديم القصة في إطار كوميدي اجتماعي خفيف إلى حد ما، يساعده في إظهارها بهذا الشكل فريق العمل ككل، بدءًا من والدته وجده ثم أصدقائه وباقي أفراد الأسرة.

Advertisements

أيضًا الإيقاع السريع للمسلسل ساعد في نجاحه وجذبه لقطاع عريض من الجمهور منذ البداية، وهو ما نافس فيه عددًا كبيرًا من الأعمال المعروضة حاليًا، والتي بدأ عدد مشاهديها في التراجع بسبب بطء الأحداث وملل بعض المشاهد.

تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، فى تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.