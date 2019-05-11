كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موت حبيب غادة عبد الرازق ضمن أحداث الحلقة السادسة من"حدوته مُرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر مأساة الفنانة غادة عبد الرازق، "مُرة" في أحداث الحلقة السادسة من مسلسلها "حدوتة مرة"، عندما تقرر التقرب من السائق سلطان "أحمد صفوت" الذي يقع في غرامها ويطلب منها الزواج معترفا أنه وقع في حبها من أول نظرة.

وتوافق "مُرة" علي ارتباطها بـسلطان لإنها في أشد الحاجة لأي شخص يكون بجانبها، ولكن لم تسير الأمور على مايرام.

ففي الوقت الذي تخطط فيه مع سلطان من أجل بناء مطعم على الأرض التي يمتلكها، لاستثمار أموالها التي حصلت عليها بعد بيع ابنائها الثلاثة، يتم إنهيار الفندق الذي كانت تسكن فيه وتخبئ بداخله أموالها وموت سلطان نتيجة إصابته بجرح خلال حادث الانهيار.

جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.