انت الان تتابع تفاصيل خبر مذيع "بي بي سي" يعتذر عن تغريدته التي أطاحت به والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 03:56 مساءً - أعرب مذيع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السابق، داني بيكر، عن أسفه العميق لما أثارته تغريدة نشرها على منصة "تويتر" من عاصفة أطاحت به من عمله بهيئة الإذاعة البريطانية.

ووصف بيكر (61 عاماً)، الموقف في تغريدة على "تويتر"، الجمعة، قائلاً: إنه "أحد أسوأ أيام حياتي".

وطُرد مذيع "بي بي سي" الخامسة بعد تغريدة نشرها عن المولود الجديد لدوق ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

التغريدة، التي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي وأزيلت لاحقاً، أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس. وكُتب تحت الصورة عبارة: "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

وغرّد بيكر، أمس الجمعة، قائلاً: إن التغريدة "كانت خطأ كارثياً ساذجاً وعفوياً". وأقرُّ بأنه كان "أحمق"، في محاولته بعد ذلك الاستهانة بالأمر.

وينكر بيكر أيّ نية عنصرية وراء التغريدة، لكنه يقرّ بأنه الآن "يدفع الثمن، وهذا عَدْل".

بيكر كتب يقول: "بعد يوم من أسوأ أيام حياتي، أردتُ أن أعتذر رسمياً عن الغضب الذي تسبّبتُ فيه، وأن أشرح كيف أوقعتُ نفسي في هذا المستنقع".

وأضاف: "لقد اخترتُ الصورةَ الخطأ لتوضيح نكتة، وكان ذلك كارثياً، وفي محاولة لتمييز النكتة ذهبتُ إلى ملف يحتوي على صور سخيفة، وهنا وقعتْ عيني على صورة لقرد يرتدي رداء سيِّد، فقلتُ (هذه هي)، ولو أنني تابعتُ البحث فلربما كنت اخترت صورة للجنرال عقلة الإصبع أو حتى صورة لطفل يلبس تاجاً، لكنني لم أفعل، ويا ليتني فعلت".

وتابع بيكر قائلاً: "ولم تكد تمضي دقائق حتى نبَّهني المتابعون لي إلى أن هذا الطفل الملكي هو خليط من عرقين مختلفين، ثم انهمرتْ عليّ بحارٌ من الصخب والتقزز . ماذا فعلت؟!".

واستطرد قائلاً: "لم أكن في حاجة إلى دروس عن إهانات مئات الأعوام والتسوية بين القِرَدة والبشر الملوَّنين. إنها العنصرية في أحطّ صورها".

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بيكر واصل اعتذاره قائلاً: "لكنه خطأ كارثي ساذج وعفوي. وربما لا يجد هذا التوضيح الصريح زخماً إعلامياً. كانت الصورة في السياق الذي قُدّمت فيه عنصرية بشكل مُخزٍ. وقَط لم تكن مقصودة، ومَن ذا الذي يقصد مثل ذلك؟!".

وأضاف: "على أية حال، هأنذا الآن أدفع ثمن هذا الخطأ الفادح المؤسف، وهذا عدل. ولربما زادت كلمتي هذه الطينَ بلّة. أردت أن أشكر أصدقائي على مواساتهم.. ومرة أخرى، أنا آسف جداً جداً".

وكان بيكر، أول من أمس الخميس، يمازح صحفيين أمام منزله مرتدياً ثياباً غير رسمية، وأكّد أن التغريدة كانت "نكتة غبية".

بدورها قالت سكارليت دوغلاس، مذيعة "بي بي سي": "أظن أن أحدهم قال له: (ما غرّدْتَه كان خطأ، ولربما عليك أن تقول شيئاً أو أن تحذفه)، نعم، لا بأس، لقد حذفه، لكن اعتذاره بالنسبة لي لم يكن في الحقيقة اعتذاراً. لا أعتقد أن ذلك كان صحيحاً، وأعتقد أن تبعات ذلك كانت عادلة".

وبعد تدبُّر كلماته في اليوم السابق، قال بيكر: "أودُّ للمرة الأخيرة أن أعتذر إلى كل مَن أخذ كلامي على محمل الجدّ، وهو في ذلك طبيعي جداً".

وأضاف: "أتفهّم الأمر وكل ما واجهْتُه من صخب وازدراء منذ تلك اللحظة. ولست آسفاً على نفسي؛ فلقد ارتكبت خطأ جسيماً".

وتابع: "أعرف أن السود ليسوا في حاجة إلى أن يخبرهم رجل أبيض بهذا الكلام. حذْف النكتة السخيفة على الفور والاعتذار عنها، حتى حماقة الاستخفاف بها. (هذا هو موقفي، وليس العنصرية المتضمنة)، لقد تأخرتُ كثيراً وهأنذا".

وفصلت "بي بي سي" المذيع ومقدم البرامج داني بيكر؛ بعد اتهامه بالتهكم على أصول دوقة ساسكس.

وكان ناطق باسم "بي بي سي" قال في وقت سابق: إن ما فعله بيكر "خلل خطير في التفكير".

وقال بيكر في تغريدة: "فُصلت تواً من بي بي سي الخامسة".

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، أنهما سيطلقان على وليدهما الأول اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور.