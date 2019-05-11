الجمهور المصري يُطالب بـ نادين ن. نجيم

تتألق النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم يوماً بعد يوم في المسلسل الرمضاني “خمسة ونص” تأليف ايمان السعيد، إخراج فيليب اسمر، انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

الاصداء الايجابية التي تتلقاها نادين، حول شخصية الدكتورة “بيان تاج الدين”، تخطّت المساحة اللبنانية ووصلت الى كل البلدان العربية ومنها “ام الدنيا” مصر وذلك بعدما تشاركت نادين مع جمهورها بتعليقات من الجمهور المصري الذي أشاد بدورها.

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بدورها شكرت نادين الشعب المصري وقالت “شكراً كتير كتير على محبتكم وتحية لمصر وللشعب المصري والصحافة وان شاء الله بيكون الي عمل السنة المقبلة بمصر … بعتز بمحبتكم“.

نادين كانت قد كشفت في عدة اطلالات اعلامية الى أنها تتلقى العديد من العروض للتمثيل خارج لبنان، إلا انها رفضت كل العروض لأن لديها ولدين يحتاجان لها.

مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهما.

اما شارة المسلسل باللهجة اللبنانية اللبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.