سليمان الياسين مُدافعًا عن سُعاد عبدالله: "مشهدها المحذوف" يُعزز الوحدة الوطنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الفنان الكويتي سليمان الياسين، استياءه من حذف التلفزيون الكويتي، أحد المشاهد للفنانة سعاد عبدالله، ضمن أحداث مسلسلها الخليجي "أنا عندي نص".

وقال الياسين، في لقاء تلفزيوني: إن حذف هذا المشهد يُعزز الفرقة، خاصة أنه كان يجسد الوحدة الوطنية ويؤكد على وحدة الكويتيين.

وأضاف: "ليش ألغي حقيقة حقائقنا الخاصة بنا، حذف الرقابة لهذا المشهد خطأ كبير ويُعزز الفرقة، وتمريره يؤكد على اللُحمة".

وتابع الفنان الكويتي: "المشاهد الآن أصبح يُقيّم الأعمال التي يُشاهدها؛ لأن هناك الكثير من درجات الفنون، جعلته على وعي كبير بالأحداث، عكس ما كان يحدث قديمًا".

وتضمن المشهد الذي حذفه التلفزيون الكويتي، للفنانة القديرة سعاد عبد الله، زيارتها لمقبرة والدها الُسني، ثم زيارة مقبرة والدتها الشيعية، خلال أحداث المسلسل.

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وكانت وزارة الإعلام الكويتية، أصدرت بيانًا أوضحت فيه سبب حذف المشهد، جاء فيه: "توضيح من وزارة الإعلام، تم حذف مقطعين من مقبرتين من مسلسل (أنا عندى نص) التي تمس حرمة المقابر".

وأثيرت انتقادات ضد وزارة الإعلام الكويتية، بعد تبريرها حذف المشهد بـ”كونه يمس حرمة المقابر، وحرصًا على الأعراف المستوحاة من الدين“؛ الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الوطني الديمقراطي، الذي رفض تبرير وزارة الإعلام، واصفًا ما جاء في البيان "بالإساءة لمعتقدات الآخرين، والاعتداء على حرياتهم ومعتقداتهم الدينية".

يذكر أن مسلسل "أنا عندي نص" بطولة سعاد عبد الله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.