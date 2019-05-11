انفصال المطرب أحمد جمال عن خطيبته السعودية ديانا الخميس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد مصدر مقرب من المطرب المصري أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول"، أنه انفصل عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"فوشيا" أن الانفصال تم منذ يومين، بسبب عدم التوافق بينهما، لافتًا إلى أن قصة الحب التي جمعتهما قبل سنوات لم تشفع لهما.
ونوّه المصدر، إلى أنهما اتفقا على الانفصال في هدوء، للتأكيد على الاحترام والمودة بينهما.
يُذكر أن المطرب أحمد جمال، أعلن خطوبته على الإعلامية ديانا الخميس، في الـ 8 من يناير الماضي، وذلك من خلال صورة نشرها في جلسة تصوير مع خطيبته.
وكتب جمال، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد وديانا".
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