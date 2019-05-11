زهرة عرفات ترد على منتقدي "قبلة" صالح الراشد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية، زهرة عرفات، إن تقبيلها للرجال أو مصافحتهم، شأنها الخاص، مضيفًة: "هذه هي حياتي؛ لأنني لم أضر أحدًا، ولا أقول هذا هو الصح، أو هذا الذي يصير"، موضحة أنه لو كان هناك أي عقاب ستتحمله وحدها، دون غيرها.

وردت في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "غبقة سكوب" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد، على منتقدي تقبيلها للإعلامي الكويتي صالح الراشد، خلال إحدى الحفلات التي صعد فيها على المسرح، بأن هذا التصرف لا يضر أحدًا.

وتساءلت عن حجم الضرر الذي يقع على المنتقدين، بسبب تقبيلها أو مصافحتها، مجيبًة: "زين، أنا اللي بنضر وأنا اللي بتحاسب".

وكانت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، حلّت ضيفة على برنامج "The Plane"، قبل نحو شهرين، والذي يقدمه المذيع صالح الراشد، حيث اعترفت أنها تعيش قصة حب حاليًا.

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يُذكر أن الفنانة البحرينية زهرة عرفات، قد تزوجت مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها "محمد ووفاء"، وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها "عبد الله"، ثم انفصلت عنه.

وكانت زهرة عرفات قدمت المسرحية الكوميدية "صلبوخ وعائلته الكريمة" على مسرح المدينة في حديقة القرم الطبيعية ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019.