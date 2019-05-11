كارول سماحة نادمة لعدم غناء "مشاعر"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ندمها لعدم تقديم أغنية مشاعر التي قامت بغنائها الفنانة شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسل "حكاية حياة". مشيرةً إلى أنها عندما عُرِضَت عليها كانت في فترة راحة بعد تسجيل ألبومها.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان في برنامجها "عايشة شو" أن ما تقدمه الفنانة هبة طوجي يختلف عما تقدمه هي بشكلٍ كامل. لافتة إلى أنها تعتبر نفسها أفضل من قدّم المسرح الغنائي.

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وحول عدم رضا عائلة الفنانة صباح عن مسلسل "الشحرورة"، أكدت أن الأهل في أي مسلسل سيرة ذاتية يعترضون على ما يُقدَّم عن شخصية تخصهم وتنتمي لعائلتهم. مؤكدة على أنها لم تحزن بسبب النقد الذي وُجِّه لها، وبكت كثيراً على وفاة الشحرورة.

وأكدت أن الفنانة الراحلة صباح قالت لها أنه لو عاد بها الزمن لما أنجبت اطفالاً لأن الفن أخذها منهم. مشيرة إلى أن نصيحتها هذه غيّرت طريقة تفكيرها كثيراً. حيث أنها لا تفكر في الانجاب في الوقت الحالي حتى تتمكن من رعاية ابنتها تالا التي تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف.

ورداً على السؤال إن كانت ستشجع ابنتها تالا على احتراف مجال الغناء مع عرض مقطع فيديو لها وهي تغنّي، أكدت أنها تؤمن بأن كل طفل لديه موهبة، وهي ستترك ابنتها لتكتشف نفسها مشيرة إلى أنها لا تشجعها ولا تمنعها في الوقت نفسه.

وأكدت أن ابنة زوجها امينة تعيش معها وعلاقاتها بها قوية جداً. وهي تعاملها على أنها شقيقة تالا. لافتة إلى أن زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى قال لها أنه لن يتدخل في عملها إطلاقاً لكنها تأخذ برأيه كثيراً لكونه يعمل في الأساس بمجال الإعلام.

هذا وأكدت على أن الفنانة يسرا صديقتها ولم تتضايق من رأيها في أغنية "3 دقات" التي قالت أنها لم تعجبها وحصلت على ضجة أكبر بكثير مما تستحق. لافتة إلى أنها لو رُشِّحَت لتقديم الأغنية لما قامت بتقديمها.