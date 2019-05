العالمي سيلفستر ستالون ينضم إلى "كان 2019" بفيلمه "آخر دماء"

انضمّ النجم العالمي سيلفستر ستالون Sylvester Stallone إلى مهرجان كان السينمائي 2019 بفيلمه "رامبو v آخر دماء" للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ ٧٢ للمهرجان.

ومن المتوقع أن يحضر ستالون عرضًا خاصًّا في قصر المهرجانات يوم الجمعة ، 24 مايو ، الساعة 10:30 مساءً.

وستُعرض بعض المشاهدة الحصرية لـ Rambo V بعد تصوير فيديو يستحضر مسيرته الضخمة.

وفي سياق متصل تبدأ فعليات مهرجان كان السينمائي 2019 بدورته الـ72 في الفترة من 14 إلى 25 مايو/آيار المقبل.

مهرجان كان السينمائي 2019 : أربع نساء فقط في المنافسة

وقد تم الإعلان عن أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، بالإضافة لبرامج عدة من قبل الإدارة، وإليك أبرز تفاصيل المهرجان لناحية الأفلام المتنافسة والمعروضة:

تضم مسابقة مهرجان كان هذا العام 19 فيلمًا، ومن أبرز الأسماء التي ستتنافس على السعفة الذهبية هذا العام، المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار بفيلمه الجديد "Pain & Glory". حصل ألمودوبار من قبل على جائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو من المهرجان.

اقرأ ايضا: المشاهير يحرصون على حضور عروض لتصوير في مهرجان كان

Advertisements

ومن بلجيكا يشارك الأخوان جان بيير ولوك داردان، الحاصلان على سعفتين ذهبيتين، بالإضافة لجائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة أفضل سيناريو. تأتي مشاركتهما من خلال فيلم "Young Ahmed".

كما يشارك المخرج كين لوتش، بفيلم "Sorry We Missed You". تاريخ مشاركات لوتش في "كان"، يضم العديد من الجوائز الأخرى، منها الحصول ثلاث مرات على جائزة لجنة التحكيم، وعلى سعفتين ذهبيتين، حيث يقدم المخرج الأمريكي تيرانس ماليك أحدث أفلامه "A Hidden Life" ، أطول أفلام المسابقة، إذ تبلغ مدته ثلاث ساعات، وهي العودة الأولى للمهرجان بعد حصوله على السعفة الذهبية عام 2011.

أما المخرج الكندي الشاب زافييه دولان فيشارك بفيلمه "Matthias & Maxime"، وهي المساركة الثالثة له في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وقد حصل في مشاركته الأولى على جائزة لجنة التحكيم، وفي الثانية على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

مهرجان كان السينمائي 2019 يكشف عن لجنة تحكيم هذا العام

يشار إلى أنّ المخرج الأمريكي جيم جارموش سيفتتح المهرجان بفيلمه "The Dead Don't Die"، وبعيدًا عن المنافسة، يحرص المهرجان على اختيار أفلام مميزة لتُعرض في المهرجان، وأبرز أفلام هذا العام هو الفيلم التسجيلي "Diego Maradona" الذي يتنتول قصة حياة اللاعب الشهير، وهو من إخراج عاصف كاباديا.

كما سيقدم المخرج المخضرم كين لولوش أحدث أفلامه "The Best Years of a Life" ولولوش.

يُذكر أنّ الحضور العربي في مهرجان كان 2019، يقتصر على المخرج الفلسطيني الأصل إيليا سليمان بفيلمه "It Must Be Heaven" والمخرجتين من دول المغرب العربي: الأولى هي مونيا ميدور من الجزائر بفيلم "Papicha"، والثانية هي المغربية ميريام توزاني بفيلمها "آدم".

قد يهمك أيضا:سيلفستر ستالون يصل ختام مهرجان "الجونة" بصحبة نجيب ساويرس

كشف حقيقة وفاة سيلفستر ستالون بعد ظهور علامات المرض عليه