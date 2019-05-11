شكرا لقرائتكم خبر عن بيشكر الجمهور على طريقة هوجان.. محمد إمام يصف حالته بعد إعجاب الجمهور برفع سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد إمام، بالنجاح الذى يحققه مسلسله "هوجان" الذى يعرض فى السباق الرمضانى الحالى، مع جمهوره، بصورة جديدة له رداً على التعليقات الإيجابية التى يتلقاها بشكل مستمر على أدائه فى المسلسل.

وجاءت الصورة الجديدة التى نشرها محمد إمام عبر حسابه الشخصى، وهو يحمل سيارة نصف نقل احتفالا بالتعليقات الايجابية ورسائل الحب التى تستقبلها يومياً من جمهوره، وكتب "هو دا احساسي وأنا بقرأ الكومنتات والرسايل الجميلة بتاعتكم".

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وسرعان ما تفاعل جمهوره فى المنشور الجديد، الذى تخطى مئات التعليقات خلال دقائق للاشادة بالمسلسل الجديد ، بالإضافة إلى عشرات الالاف من الاعجابات.

وكان محمد إمام قد احتفل امس بتصدر مسلسله قائمة محركات البحث على جوجل منذ انطلاق موسم رمضان 2019، ويذكر أن النجم محمد إمام، كان يصور مشاهده فى مسلسل "هوجان"، الذى يذاع يومياً فى شهر رمضان على قنوات الحياة حصرى، بديكور مستشفى بالدقى، الجمعة، وتجمع المشاهد بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وأوس أوس ورياض الخولى وآخرون من النجوم.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" الشجاع، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".