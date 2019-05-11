شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "بتستقوى" لـ سمية الخشاب يتخطى 3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز كليب "بتستقوى" للمطربة سمية الخشاب الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحه يوم 14 مارس الماضى عبر قناتها على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب وقت طرحها.

يذكر أن سمية الخشاب ردت أمس على تصريحات المطرب أحمد سعد ضدها قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم أحمد سعد : أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة.. أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فى كلام يتقال صدق، وفى كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبا جدا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش".