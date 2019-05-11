شكرا لقرائتكم خبر عن حراس ماجد المصرى يضربون محمد رمضان فى الحلقة الـ5 من "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المذاع على قنواتdmc حصرياً طوال أيام شهر رمضان، بطلب حسام داغر يد "أمل" هنادى من خاله "خليل" ماجد المصرى، بعد فضيحتها مع "زلزال" ورفض خليل لهذا الطلب.

ودارت الأحداث حول تعرض والد "صافية" حلا شيحا لأزمة صحية، وتتقابل"صافية" مع "أمل" لأول مرة فى موقف السيارات مع "زلزال"، ويضع "خليل" لافتة على أرض والد "زلزال - محمد حربى" فيقوم بتكسيرها فيعترضه حراس الأرض ويضربوه ليقع مغشيًا عليه.

تذهب "أمل" إلى شقة "زلزال" محمد رمضان، الذى يعيش فيها مع أصدقائه، وتخبره أن والدها يريد أن يزوجها، وتطلب منه أن يهربا معًا من القرية ويتزوجا، إلا أنه يرفض طلبها ويطلب منها العودة للمنزل.

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ويبدأ الصراع بين "زلزال وخليل" بعد ما وضع لافتة على أرض والده محمد حربى وعندما يراها زلزال يتوجه لفيلا "خليل" ويطالبه بإزالتها من على أرض والده، لكن خليل يرفض ذلك.

واختتمت الحلقة بتكسير "زلزال" اللافتة التى وضعها خليل أمام الأرض، لكن يعترضه الحراس ويدخل فى صدام معهم، حتى يقوم أحد الأشخاص بضربه فوق رأسه ليقع على الأرض مغشيًا عليه.

مسلسل "زلزال" يتناول قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمبانى، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى.

مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، وماجد المصرى، وحلا شيحة، وكوكبة من النجوم الصاعدين، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.