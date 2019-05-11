شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة: كل حلقة من حلقات "قمر هادى" بها عدد من المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم هانى سلامة عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسلسل "قمر هادى"، الذى يعرض حصريا على قناة one، وحقق نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

وقال هانى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، شخصية هادى أبو المكارم الذى أجسدها ضمن أحداث المسلسل شهدت تفاعلا كبيرا مع الجمهور لما تحمل من مفاجآت خلال الحلقات المقبلة، الأمر الذى حرصنا من خلاله على إثارة فضول المتفرج فى كل حلقة بحيث يكون متشوق للحلقة التى تليها.





يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما تعاونا سويا فى مسلسلى "فوق السحاب" و"طاقة نور"، حيث حققا سويا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

يذكر أن مسلسل "قمر هادى"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من النجم هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.