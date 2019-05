شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى ضيف فعاليات مهرجان كان السينمائى الـ72.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود نجم الأكشن الشهير سيلفستر ستالونى لمهرجان كان السينمائى من جديد، فمن المقرر أن يحضر فعاليات الدور الـ72، التى تبدأ فعالياته من 14 حتى 25 مايو الجارى فى مدينة كان الفرنسة.

ويأتى حضور النجم الشهير لفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72 من أجل الترويج لفيلمه الجديد "Rambo V: Last Blood" الذى تم تصويرها منذ بضعة أشهر، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى قصر المهرجانات "Palais des Festivals" يوم الجمعة 24 مايو.

Advertisements

يذكر أن فيلم افتتاح فعاليات المهرجان هو فيلم الرعب "The Dead Don’t Die" ويتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، كذلك سيكون العرض الأول عالميا للعمل، فيلم " The Dead Do Not Die "من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم.