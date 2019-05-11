بشرى ونيقولا معوض.. تعرف على أبطال "المسيح والآخرون" للمخرج هشام عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة So Freakantastik للإنتاج عن اختيارها النهائي لفريق عمل فيلم "المسيح والآخرون" للمخرج هشام عبدالخالق، والذي تقوم بإنتاجه كفيلم روائي طويل يتتبع رحلة العائلة المقدسة في مصر، وهم: يوسف النجّار والسيدة العذراء مريم وابنة عمتها سالومة مع الطفل حديث الولادة السيّد المسيح لحمايته من اضطهاد الملك هيرودس.

يضم فريق العمل عدد كبير من الممثلين العالميين، هم: الإيطالية دنيس تانتوتشي في دور السيدة العذراء مريم، الفرنسية الفلسطينية هيام عباس في دور سالومة، الأمريكي بيتر كويوتي في دور سيمون، خالد أبو النجا في دور دامون، الإسباني ماريو دي لا روزا في دور حجاي، الفرنسي جيل ماريني في دور مينلاوس، بشرى في دور ماريون، الفرنسي سيزار دومبوي في دور يوثام، الأمريكي السوري جهاد عبده في دور صموئيل، الإيطالي أليساندرو كريمونا في دور حزقيا، الإيطالي جيوفاني سيرفيرا في دور الحاكم الروماني ماكسيموس، البولندي كميل ليميشيسكي في دور الملك هيرودس والإنجليزي ميري كالفي في دور حنّا.

كما يشارك في الأدوار الثانوية النجوم: الإيطالي ماسي فورلان، الفرنسي فيرنون دبتشيف، الجنوب إفريقي جريج كرييك ،الأمريكي جيسون فيندريس، الأمريكي جاريد برودوف سميث، المصري آدم ستون، الليتوانية سيمونا ميلينيت، البلجيكية ليز فرين. ويشارك من لبنان نيقولا معوض، من مصر مراد مكرم في دور إبراهام، لطيفة فهمي، لؤي عمران، عمر القاضي، إنجي وجدان، مروى كشك، ريم صابوني، شريف حافظ، أحمد النجار، محمد شاهين، محمد السباعي ومروان مسلم، ومن إيطاليا أندريا سكارودزيو، فيديريكو مارينيتي، ريكاردو ليونيلي وسانتو تريبودي، ومن فرنسا ليونيل سيسيليو وبنيامين غارنييه، ومن كندا ماركو بيريت، ومن أميريكا ألكساندر أفينيون، ومن إنجلترا دينزل كيم وبيلي تومي، ومن البرازيل لوكاس ألفيس، ومن مالطة أندريه كلود وناثان سبيتيري، ومن استراليا فنسنت كيرشباوم.

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ومن الناحية التقنية يشارك في الفيلم الفرنسي الياباني الحاصل على جائزة سيزار كأفضل تصوير سينمائي تيتسو ناجاتا، والمرشح مرتان لجائزة أوسكار أفضل مكياج الأيطالي فيتوريو سودانو، مصمم الإنتاج الإيطالي دافيد دي ستيفانو، مصمم قصّات الشعر والشعر المستعار الإيطالي ألبرتو موتشيا، مصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

ومن المقرر مشاركة المسيح والآخرون في سوق مهرجان كان للأفلام في الفترة من 15 وحتى 21 مايو المُقبل، وذلك لتنظيم مقابلات مع وكلاء المبيعات والموزعين والمنتجين، كما سيتم الإعلان عن بقية فريق العمل لاحقًا.

ويقوم بإخراجه المخرج هشام عبدالخالق، ومن تأليف الكاتب المصري الكبير الراحل فايز غالي بمعاونة نجله فادي غالي، وذلك استنادًا على البحث الشامل الذي أجراه فايز في الكتب القديمة للكنيسة القبطية الشرقية بالإضافة إلى أعمال المؤرخين، وأيضًا الحكايات الشعبية المصرية القديمة التي تروي الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة.