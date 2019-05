شاهد: تايلور سويفت تكشفُ عن تأثر أغانيها بمُسلسل “صراع العروش”.. فما العلاقة

كشفت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أن جميع أغانيها تتأثر مباشرة بمسلسل “صراع العروش”. وقالت المغنية البالغة من العمر 29 عامًا خلال مقابلتها التي أجرتها مع مجلة Entertainment Week إنها بدأت في مشاهدة حلقات المسلسل عام 2016، مضيفةً أن الكثير من الأغاني في ألبومها لعام 2017 تأثرت بالمسلسل. وذكرت سويفت: “في ذلك الوقت، كنت أقوم بألبوم Reputation، ولم أتحدث عن ذلك في المقابلات، لذلك لم يكشف أن الكثير من الأغاني تأثرت بالعرض”.

وأوضحت أن أغاني الألبوم الموسيقي كان نصفها مبني على ما عانته، لكن من رؤية مسلسل لعبة العروش. وأضافت أن الألبوم انتهى به الأمر ليصبح ألبومًا مزدوجًا، مع ألبوم واحد يضم أغاني عن الانتقام، والآخر يركز على الحب. وعرضت سويفت أمثلة محددة على هذا الأمر، حيث قالت إن اغنية ‘Look What You Made Me Do، هي حرفيًا تشبه قائمة القتل الخاصة بشخصية “أريا ستارك” الخيالية. وأشارت إلى أن أغنية King of My Heart تأثرت بشخصيتي “خال دروغو وداينري” والتي قام بأدائها الممثل جيسون موموا في الموسم الأول والممثلة إميليا كلارك. ويعتبر صراع العروش Game of Thrones هو مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.