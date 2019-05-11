الليلة.. أمسية رمضانية بعنوان "رصد سماء رمضان" بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء فى التاسعة مساء اليوم، السبت، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك أمسية رمضانية للرصد الفلكى "بعنوان رصد المصرية لعلوم الفلك أمسية رمضانية للرصد الفلكى "بعنوان رصدسماء رمضان". ومن المقرر أن يقدم الأمسية المهندس عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، كما سيتم رصد سطح القمر بالتليسكوب.

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