بالصور.. الأب بطرس دانيال يزور شريف مدكور

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى، الإعلامى شريف مدكور بالمستشفى صباح اليوم للاطمئنان على صحته.

وقال "الحمد لله على سلامة أخينا المحترم والإعلامي الموهوب شريف مدكور طالبين من الله الطبيب الشافي أن يشفيه ويعافيه. كما أنه يطمئن مشاهديه ومحبيه ويقدّم الشكر لكل من سأل عنه

سواء هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شريف ظهر فى أكثر من "لايف" عبر حساباته على السوشيال ميديا ليطمئن جمهوره على صحته، كما أنه خرج للجمهور أمس، وقال: "أنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومش بعمل

أى حاجة فى حياتى على حساب الدولة، الضرائب بدفعها فى ميعادها بالقيمة بتاعتها ومفيش أى حاجة بعملها بالمحسوبية أو الواسطة".

وكان الظهور الأول لشريف الثلاثاء 7 مايو، بعد يوم واحد من إجرائه الجراحة، حيث قال لجمهوره: "الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقى كويس.. عايز أشكر الناس اللى دعولى.. ربنا يخليكوا ليا.. كل سنة وأنتو طيبين.. ورمضان كريم".

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