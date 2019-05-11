زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى، الإعلامى شريف مدكور بالمستشفى صباح اليوم للاطمئنان على صحته.
وقال "الحمد لله على سلامة أخينا المحترم والإعلامي الموهوب شريف مدكور طالبين من الله الطبيب الشافي أن يشفيه ويعافيه. كما أنه يطمئن مشاهديه ومحبيه ويقدّم الشكر لكل من سأل عنهسواء هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
شريف ظهر فى أكثر من "لايف" عبر حساباته على السوشيال ميديا ليطمئن جمهوره على صحته، كما أنه خرج للجمهور أمس، وقال: "أنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومش بعمل
وكان الظهور الأول لشريف الثلاثاء 7 مايو، بعد يوم واحد من إجرائه الجراحة، حيث قال لجمهوره: "الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقى كويس.. عايز أشكر الناس اللى دعولى.. ربنا يخليكوا ليا.. كل سنة وأنتو طيبين.. ورمضان كريم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأب بطرس دانيال يزور شريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.