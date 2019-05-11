بالفيديو .. ابنة هاني سلامة تصدم الجمهور بالحلقة الخامسة من "قمر هادي"

شهدت الحلقة الخامسة زيادة جرعة التشويق والإثارة والحيرة لدي الجمهور بشكل كبير وكانت البداية مع قيام هادي أبو المكارم "هاني سلامة" بالخروج من منزلة متوجها للمحزن الخاص به والذي كشفت الحلقة أنه محزن سري خاص بهادي أبو المكارم وقام بفتح الخزنة السرية التي توجد بالمحزن وأخذ منها مسدسه الخاص.

ثم توجه سلامة لمنزلة بالعين السخنة وهناك تذكر تفاصيل ووفاة صديقة رامز "مراد مكرم" عن طريق قيامه بإعطاء جرعة زيادة

من المخدرات كانت السبب في وفاته وقام هو وشقيقه عارف "محمد عزمي" بإلقائه في البحر.

وانتهت الأحداث بشكل مثير حينما شاهد هادي ابنته فيروز "ريم عبدالقادر" تحاول قتل كلبها "بينجو" في مشهد مثير للدهشة والاستغراب لكونها طفلة وتحب كلبها بشد كبير ومع ذلك قررت قلته وهذا ما يكون المخرج رؤوف عبدالعزيز شديد الحرص أن تكون جميع

نهاية المسلسل مشوقة ومثيرة لعزيزة الفضول لدي للجمهور وتفتح العديد من التساؤولات لدي المشاهدين عما سيحدث خلال الحلقات المقبلة، وهذه الأحداث كانت السبب في جعل المسلسل ترند على توتير.

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وأخرون.

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